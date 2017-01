London. Leipzig hat ihn zuletzt vor rund 15 Monaten erlebt: John Wetton gehörte zum Aufgebot von „Rock Meets Classic“ in der Arena. Als Zweiter im Reigen reifer Größen wie Status Quo oder Uriah Heep, deren Mitglied er für ein gutes Jahr war, stand er allein vor dem Bohemian Symphony Orchestra Prag und sang die Songs aus der Asia-Ära. Mit der von ihm 1981 mitgegründeten Band wollte er in naher Zukunft auf Tournee gehen – bis die Krankheit alle Pläne vernichtete. In den frühen Morgenstunden des vergangene Dienstags ist John Wetton 67-jährig an den Folgen eines Krebsleidens gestorben.

Sein Name ist mit Progressive Rock verbunden, mit einer ganzen Reihe von Bands, die Musikgeschichte schrieben. Vor allem gehören King Crimson, Roxy Music, die Bryan Ferry Band, UK, Wishbone Ash in die Aufzählung – und eben jene Asia, gebildet aus Mitgliedern anderer Star-Combos wie Yes und Buggles. Wetton, hauptinstrumental mit dem Bassspiel beschäftigt, gab der seichten, in der Rockszene bisweilen belächelten Gangart der Band seine sanfte Stimme. Und so wattig das auch gewesen ist – an diesem 30. Oktober 2015 in Leipzig ist eine Gänsehaut über manche Arme gefahren, als der Mann mit dem nun ballrunden Bauch da vorn mit immer noch stabiler Stimme „Don‘t Cry“ oder „Only Time Will Tell“ sang. Ja, auch „Heat Of The Moment“.

Das Leben des 1949 geborenen Briten ist geprägt von Unruhe und nicht zuletzt von hartem Kampf – da ist zum einen das Vagabundieren von einer Band zur nächsten, zum anderen die in den 70ern wachsende Abhängigkeit vom Alkohol. Auch Asia, das besonders kommerzielle, aber auch kommerziell besonders erfolgreiche Projekt aus den 1980ern, zerbrach unter anderem an Wettons Sucht. Zu Tour-Zeiten seiner Solokarriere (starkes Album „Battle Lines“ 1994) passierte es, dass man ihn nach dem ersten Song von der Bühne tragen musste.

Auch wenn der sensible Künstler seine Krankheit vor gut zehn Jahren in den Griff bekam – Arteriosklerose und eine Herzkrankheit resultierten als Spätfolgen daraus. Doch Wetton wollte weitermachen. Eine Versöhnung mit Steve Howe und somit die Rückkehr zu Asia wurde Wirklichkeit.

Im Mai 2015 jedoch wurde Krebs diagnostiziert und trotz Operation nicht besiegt. Seit Dienstag lebt John Wetton nicht mehr. Eine schmalzige, aber auch verdammt schöne, weiche Stimme im harten Business ist verklungen.

Von Mark Daniel