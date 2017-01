Leipzig. Heiligabend war Bescherung im Kunstraum Ortloff: Der Estrich wurde geliefert. Wenige Tage zuvor war vom Quartiermanagement die Nachricht eingetroffen, dass es für die Sanierung eine Förderung gibt. Gerade werden die Wände verputzt. Inzwischen gibt es sogar eine Heizung. Bereits am 12. Januar soll hier am Straßenbahnhof Angerbrücke in Lindenau eine hochkarätige Ausstellung eröffnet werden, mit Künstlern, deren Werke wohl noch nie zusammen präsentiert wurden, dafür in der halben Welt zu sehen sind. Gezeigt werden das Künstlerkollektiv FAMED, Astrid Klein, Neo Rauch, Christoph Ruckhäberle, David Schnell, Clemens von Wedemeyer und Matthias Weischer. Bei einigen der Kunstwerke sei die Farbe noch nicht trocken, sagt Georg Weißbach, der den nicht-kommerziellen Kunstort im Westen der Stadt seit fast zehn Jahren mit Julius Vogelsberg und Tilman Grundig in Bewegung hält.

Spiel- und Laborraum

Improvisieren, auf den letzten Drücker fertig werden, damit kennen sie sich aus. „Das wird schon immer“, meint der 29-jährige Weißbach, Meisterschüler bei Astrid Klein an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig. Er sagt das mit einer Zuversicht, die viel mit Erfahrung zu tun hat. An die 100 Ausstellungen gab es bereits im Ortloff, darunter Diplompräsentationen und Meisterschüler-Ausstellungen. Dazu kommen rund 40 Konzerte. „Ein Plattenlabel sind wir auch noch.“ Ortloff Records heißt es.

Bis heute ist das Ortloff mit seinen knapp 70 Quadratmetern Fläche ein Spiel- und Laborraum, in dem sich Kunst ohne Außendruck entfalten kann, in dem Freiheit nicht nur ein Wort ist – mit viel Nähe zur HGB, inzwischen mit Wechselwirkungen weit über Leipzig, Halle und Berlin hinaus. Die Finanzierung, bisher war sie eine Gratwanderung mit Hilfe von Untervermietungen und einer gewissen Förderung der Kulturstiftung der Länder.

Und warum „Ortloff“? Damals, 2007, als sie den dreistöckigen leerstehenden Altbau übernahmen und in Absprache mit dem Vermieter instandsetzten, bekamen sie eine Aufrisszeichnung des Gebäudes in die Hand. „Und darauf stand klein etwas, das wir als ,Ortloff’ entzifferten“, erzählt Georg Weißbach. Bis 2015 haben er und Vogelsberg selbst in dem Haus in der Jahnallee 73 gewohnt, um sich den Betrieb leisten zu können.

Jetzt standen sie vor der Frage: Wollen wir mit dem Ortloff weitermachen, oder gehen wir woanders hin? Sie wollten bleiben. Es entstand die Idee einer Ausstellung mit einem Bilderverkauf, durch den Sanierung und Betrieb auf etwas solidere Füße gestellt werden sollen.

Jugend, Fantasie, Erinnerung

Nun beteiligen sich sechs Künstler und eine Gruppe, die alle entweder selbst schon Arbeiten im Ortloff gezeigt haben oder anderweitig eng mit dem Kunstraum verbunden sind. „Our Teenage Dreams So Hard To Beat“ ist der Titel der Schau, in dem die Kraft der Jugend, der Fantasie und der Erinnerung mitschwingt. Franciska Zólyom, Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst, kuratiert die Ausstellung. Sie schätzt das Ortloff sehr, weiß um die Selbstausbeutung, mit der solche Kunstorte am Leben gehalten werden, um die Trümmer, die immer wieder weggeräumt und die Zweifel, die ausgeräumt werden müssten, wie sie sagt. „Die Qualität von solchen Räumen ist, dass man sich gegenseitig nichts vormachen muss.“

So sind nun ab 12. Januar Konzeptkunst von FAMED, zwei Zeichnungen von Neo Rauch, Fotografie von Clemens von Wedemeyer, Malerei von David Schnell und Matthias Weischer zu sehen – und zu kaufen. Christoph Ruckhäberle zeigt eine malerische Installation, von Astrid Klein kommt eine 2,50 mal 1,70 Meter große Arbeit. Kostenpunkt der Werke: Zwischen 10 000 und 40 000 Euro; jeweils verschieden ist der Anteil, der davon in die Arbeit im Ortloff fließt. Nichtkommerziell soll sie auf jeden Fall bleiben. Freiheit. Auch in Lindenau hat sie ihren Preis.

Kunstraum Ortloff (Jahnallee 73): Eröffnung am 12. Januar, 19 Uhr; bis zum 26. Februar, geöffnet Sa und So 14–18 Uhr und nach Vereinbarung; www.ortloff.org

Von Jürgen Kleindienst