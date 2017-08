Die Toten Hosen spielen zum Abschluss des Highfield-Festivals

Leipzig. Mit einem Auftritt der Toten Hosen endet am Sonntag das 20. Highfield-Festival. Etwa 35.000 Fans von Rockmusik und Hip Hop sind für drei Tage an den Störmthaler See bei Großpösna (Landkreis Leipzig) gekommen. Am letzten Tag stehen 14 Bands auf den beiden Bühnen. Erwartet werden am Sonntag unter anderem noch Auftritte von den Donots, SSIO, Silbermond, Love A, The Offspring und Placebo.

Am Freitagabend musste das Festival wegen Starkregens und Gewitter für gut drei Stunden unterbrochen werden. Dadurch fielen mehrere Konzerte aus. Nach dem Terroralarm beim Festival „Rock am Ring“ in der Eifel Anfang Juni waren die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. So waren etwa auf dem Konzertgelände dieses Jahr keine Rücksäcke erlaubt.

Stagediving, Pyrotechnik, Matschschuhe: Tag zwei des Highfield am Störmthaler See brachte unter andeem Auftritte von Thees Uhlmann, Feine Sahne Fischfilet, Milky Chance, Casper, Kraftklub und Co.

