Leipzig. „Sie haben eine Bühne bestellt?“ Zwei Techniker tragen das kleine Podest in den Raum, der sehnsüchtig auf seine offizielle Eröffnung wartet: als Pool Garden. Auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei in Plagwitz putzt sich nur wenige Meter vom Pool die kleine Schwester, eine neue Live-Music-Bar, heraus.

Wenige Tage bevor sich die Tore öffnen ist zwar noch viel zu erledigen, aber ein Rundgang bietet schon einen Eindruck, in welch gemütlicher Atmosphäre aufstrebende und etablierte Künstler aus Leipzig und Umgebung ihre Musik präsentieren werden.

Sebastian Hofmann, Promoter und Booking-Manager, arbeitet mit den Pool-Inhabern zusammen und ist mit Leib und Seele bei diesem Projekt dabei: „Es ist für mich super, dass ich auf das komplette Musikprogramm und die Gestaltung sowie den Internetauftritt Einfluss nehmen kann, weil die Betreiber mir so viel Vertrauen entgegenbringen. Hier habe ich die Möglichkeit, mich selbst zu verwirklichen.“

Am wichtigsten für ihn sind Vielfalt und Qualität, auf keinen Fall soll das Programm zu eindimensional werden, und für jeden Geschmack und jedes Alter soll etwas dabei sein. Deswegen treten auch schon in der Eröffnungs­woche Künstler aus verschiedensten Sparten auf. Singer/Songwriter wie der Plagwitzer Neo Kaliske oder Timm Völker geben sich die Ehre, aber es betreten auch Pianisten, Jazzmusiker oder Indie-Bands die Bühne. Zur Eröffnung ist gar Tilo Baumgärtel, Künstler der Neuen Leipziger Schule, in ungewohnter Rolle zu erleben: als DJ. Wenn der eine oder andere Besucher außerhalb der Konzerte seine Musikalität ausleben will, steht zudem neben der Bühne ein weißes Klavier bereit, das zum ungezwungenen Klimpern einlädt.

Ein Kronleuchter aus Treibholz

„Nicht in eine eindeutige Richtung packen“ – das war auch das Motto beim Interieurdesign: ein überraschender Materialmix in stimmiger Kombination, immer in Verbindung mit Natur. So hängt zum Beispiel über der Bar ein Kronleuchter aus Treibholz, der Tresen ist mit echtem Leder bespannt, und von den Deckenfenstern hängen Moosbälle herab, deren erdiger Geruch in der Luft liegt. Grünliches Licht geht von der Wand hinter der Bar aus, die mit geschäumtem Aluminium ausgekleidet ist. Durch die unauffälligen Licht­quellen wirkt der Raum trotz der Backsteinmauern nicht kalt, sondern angenehm dämmrig.

An lauen Sommerabenden soll dann der freie Vorplatz genutzt werden. Die große Fläche wird zu einer Terrasse mit üppiger Bepflanzung und Sitzgelegenheiten umgestaltet. Neben einer breiten Auswahl an Spirituosen und alkoholfreien Getränken erwarten die Besucher auch einfache Gerichte, die nach Streetfood-Art in einem Food Truck serviert werden.

Besitzer Jens Kannwießer spricht voller Stolz von seinem neuen Projekt: „Wir wollten diese gute Lage der Location nicht ungenutzt lassen. Und so können die Leute nach dem Billardspielen im Pool direkt weiter und bei guter Musik den Abend ausklingen lassen.“ So viel Herzblut und Liebe zum Detail – das kann ja nur gut werden.

Eröffnung des Pool Garden (Erich-Zeigner-Allee 64) am Samstag ab 19 Uhr mit Neo Kaliske und DJ Curt alias Tilo Baumgärtel. Programm kommende Woche, jeweils ab 19 Uhr, Mittwoch: Jazztrio Plot; Donnerstag: Deutschpop-Band Karl die Große (statt June Cocó); Freitag: Timm Völker, Sänger der Punkband 206; Samstag: Indiepop mit Atlas Bird; www.facebook.com/poolgardenplagwitz

Von Katharina Stork