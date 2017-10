Doku-Krimi „Betrug“ über Hochstapler aus Halle eröffnet Leipziger DOK-Festival

Leipzig. Der Dokumentar-Krimi „Betrug“ über einen Hochstapler aus Halle (Saale) ist der Eröffnungsfilm der 60. Ausgabe des Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm. „Es ist ein unkonventioneller Krimi, der vom Sofa aus erzählt wird und zunehmend seine Raffinesse entfaltet“, teilte Festivaldirektorin Leena Pasanen am Mittwoch mit.

In dem Film von David Spaeth geht es um Bastian, einen Arbeitslosen aus Sachsen-Anhalt, der für seinen Sohn in einem Münchner Kindergarten einen Platz ergattern will. Dafür poliert er seine Biografie auf und erringt für sich sogar eine Position im Finanzvorstand des Kindergartens. Erzählt wird aus der Sicht von sechs Elternpaaren, die von dem Hochstapelei betroffen waren.

Während der Festivalwoche vom 30. Oktober bis zum 5. November zeigt DOK Leipzig circa 300 Filme. Der Eröffnungsfilm wird am ersten Festivaltag kostenfrei und öffentlich um 19.30 Uhr im Leipziger Hauptbahnhof gezeigt. Die Eröffnungsveranstaltung findet um 19.00 Uhr im CineStar statt.

Von LVZ