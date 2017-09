Ehemalige Skala in Leipzig soll Domizil für Jazzclub werden

Leipzig. Neues Leben für die ehemalige Leipziger Skala: Wie die Stadt am Montag mitteilt, soll ein Kultur-Investor das Haus in der Gottschedstraße für 1,8 Millionen Euro übernehmen und sanieren. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte, hat die Dienstberatung des Oberbürgermeisters der Empfehlung von Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht (CDU) zugestimmt.

Die Kulturstätten Jäger GmbH & Co. KG will nach Auskunft der Stadt das Theaterhaus in der Gottschedstraße in den kommenden zwei bis drei Jahren sanieren. Der empfohlene Käufer habe „ausreichend Erfahrung“ in der Gebäudesanierung und Immobilienverwaltung, heißt es weiter aus dem Rathaus.

Nach der Generalüberholung der maroden soll Platz für einen Jazzclub entstehen. Im Erdgeschoss will der Jazzclub Leipzig e.V. die Räume für Konzerte und Veranstaltungen anmieten und bekommt so eine feste Spielstätte. „Eine Jazzkneipe hat in jeder Stadt das Potenzial zum Kult“, begrüßte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) das Vorhaben.

1,8 Millionen Euro für die Spielstätte

Albrecht lobte „den gesamtheitlichen konzeptionellen Ansatz des Investors“. Verschiedene Angebote und Konzepte seien geprüft worden. Das nun ausgewählte Projekt knüpfe am besten an die bisherige Tradition des Standortes an und verspreche eine „lebendige, der Öffentlichkeit unvermindert zugängliche Spielstätte“. Auch die schon ansässigen Organisatoren des Festivals Euro-Scene Leipzig soll bleiben können.

Rund zwei Jahre lang dauerte die Suche und Prüfung der Konzepte für einen geeigneten Investor. Der Kaufpreis für die zentral gelegene Immobilie ist in der Zeit beträchtlich gestiegen: Sollte das denkmalgeschützte Gebäude von 1882 zunächst für 860.000 Euro verkauft oder per Erbbpacht vergeben werden, schätzte ein Gutachten im vergangenen Jahr den Wert der Immobilie auf rund 1,4 Millionen Euro.

Der Erlös für die Stadt liegt nun noch einmal 400.000 Euro über dieser Summe und fließt in den Umbau der ehemaligen Diskothek „Schauhaus“ als Zweitspielstätte für das Schauspiel Leipzig. Im Oktober muss der Grundstücksverkehrsausschuss letztlich über den Verkauf entscheiden.

Insgesamt seien auf die Ausschreibung sechs Kaufangebote eingegangen, eine Nachfrage nach Erbbaurecht habe es nicht gegeben, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Öffentlich hatte vor allem die Cinémathèque Interesse bekundet, die die ehemalige Skala gern in ein Filmkunsthaus verwandelt hätte.

Von lyn