Die Leipziger Buchhandlung „SeitenBlick“ am Lindenauer Markt hat einen Preis gewonnen und steckt das Geld in ein eigenes Buch. “Inventar der Vorstadt – Fritz Rudolf Fries in Leutzsch“ dokumentiert einen der Literarischen Spaziergänge, mit denen Ansgar Weber Stadtteilkultur belebt.