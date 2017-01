Leipzig. Guntram Vesper ist der erste Preisträger des Erich-Loest-Preises, der von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig im Andenken an den 2013 verstorbenen Schriftsteller Erich Loest ausgelobt wurde. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert, die Preisverleihung findet am 24. Februar, dem Geburtstag Loests, im Mediencampus Villa Ida der Medienstiftung statt. Die Laudatio hält Andreas Platthaus, verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Preis-Jury begründete ihre Entscheidung: „Auf seiner tausendseitigen Zeitreise verbindet Guntram Vesper den Mikrokosmos seiner Familie mit den großen historischen Ereignissen, das kleine Frohburg mit den Schauplätzen gesellschaftlicher und politischer Veränderungen. Anhand einzelner Schicksale zur Nazi-Zeit oder in der DDR entlarvt er die Verlogenheit der diktatorischen Regime – ohne bloßzustellen, ohne zu beschönigen und ohne zu verurteilen. Ein reich- und dichtgewebter menschlicher und damit hochpolitischer Stoff – ganz im Sinne Erich Loests.“

„Geboren im Dritten Reich, aufgewachsen in der DDR und in der Bundesrepublik lebend, ist Guntram Vesper Beobachter und Zeitzeuge seiner Generation“, sagt Harald Langenfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Leipzig und der Medienstiftung. „Er setzt mit seinem Roman ‚Frohburg‘ seiner Geburtsstadt ein literarisches Denkmal und nimmt die Leser mit auf eine Zeitreise in die deutsch-deutsche Geschichte. Ausgehend von der Gegenwart, schildert er die Erfahrungen und Erlebnisse des 20. Jahrhunderts. Ein Buch wider das Vergessen“, so Langenfeld weiter.

Vesper wurde 1941 in Frohburg geboren und lebt seit 1957 im Westen Deutschlands. 1967 las er auf der letzten Tagung der Gruppe 47. Sein Werk ist durch frühe Gedichtbände und in der Folgezeit vor allem durch eine Vielzahl von Romanen gekennzeichnet, hinzu kommen Essays und Hörspiele. Für seinen Roman „Frohburg“ erhielt er 2016 den „Preis der Leipziger Buchmesse“.

