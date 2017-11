Erinnerungslücken? Warum Leipzig nicht noch ein Freiheits- und Einheitsdenkmal braucht

Der Leipziger Kunsthistoriker Frank Zöllner hält ein weiteres Einheitsdenkmal in Leipzig für überflüssig. Der gesamte Innenstadtbereich sei im Grunde bereits ein riesiges Denkmalsensemble zum Themenkomplex Friedliche Revolution, Wiedervereinigung und Demokratie. Lücken sieht Zöllner woanders: So erinnere nichts an das ehemalige Gestapoquartier in der Karl-Heine-Straße 12.