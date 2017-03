Leipzig. Conchita wird am 6. November 2017 ein Konzert im Leipziger Gewandhaus geben. Wie der Veranstalter mitteilte, wird sie dabei vom National Philharmonic Orchestra Berlin begleitet. Weitere Konzerte in Deutschland sollen in Berlin und Hamburg stattfinden.

Seit ihrem Sieg beim Eurovision Songcontest ist Conchita Wurst, die Diva mit dem Vollbart, international erfolgreich. Mit dem Lied „Rise Like A Phoenix“ gewann der Österreicher Tom Neuwirth mit seiner Kunstfigur den Wettbewerb. Ein Jahr später erschien das erste Album „Conchita“. Dem soll nun ein zweites Album folgen.

Beim Konzert wird Conchita Wurst neben den eigenen Songs auch Lieder covern. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am Donnerstag. Zuvor startet am Mittwoch ein „Pre-Sale“.

