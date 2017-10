Erwin Pelzig mit Handgelenktasche und klaren Worten im Haus Leipzig

In darstellerisch bester Kondition stiefelt Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig durchs Gestrüpp der Dummheit und Vermessenheit unserer Zeit. Dabei hinterlässt er so etwas wie eine Denkschneise, mithin einen Trampelpfad der Empathie. Am Sonntag war er seinem aktuellen Programm „Weg von hier“ im Haus Leipzig.