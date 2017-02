Leipzig. Unwillkürlich denkt man an Loriot. „Mutti vor der Tür!“ erinnert an den Film „Pappa ante portas“ – und auch in der neuen Produktion des Kabaretts Academixer geht es um eine konkrete Bedrohung. Vorrangig in der Gestalt der Mutter, in folgenden Gedankengängen aber auch um ein Protest-Phänomen aus Dresden.

Aus der Landeshauptstadt nämlich kommt die Frau mit zwei Koffern sowie dem Entschluss, bei ihrer Tochter und dem Schwiegersohn einzuziehen, weil sie keine Wohnung mehr hat. Aus ein paar Tagen drohen Monate zu werden, und für Konfliktstoff sorgt nicht nur das beengte Aufeinanderhocken, nicht nur der klassische Denk- und Werte-Unterschied der Generationen, sondern auch eine unterschiedliche Sichtweise auf die so genannten besorgten Bürger, die durch Dresden marschieren. Tochter und Schwiegersohn lernen die Dame als resolute „Abendspaziergängerin“ neu kennen.

Trotz dieser Komponente, die den aktuellen Riss durch die Gesellschaft am Beispiel eines familiären Mikrokosmos skizziert, setzt Volker Insel auf die von ihm bevorzugte Komponente, keinen reinen Kabarettabend zu machen, „sondern kabarettistisches Theater“, wie der Regisseur betont. Thematisch wird ein Potpourri angesetzt: Es geht um Ungerechtigkeiten im Steuerrecht, Bezahlbarkeit von Wohnraum, verschlungene Wege, die das Geld nehmen kann, um Hass-Chats im Netz – und eben darum, wie viele Ausländer das Land verträgt.

Dazwischen plauzen die mütterliche Erwartung, Oma zu werden, oder unterschiedliche Einstellungen zu Erziehung und Ernährung. Mit Elisabeth und Katrin Hart stehen tatsächlich Mutter und Tochter auf der Bühne. Hinderlich oder förderlich? „Sowohl als auch“, bekennt Katrin Hart. „Bei bestimmten Streitvorgängen besteht die Gefahr der Zuschauer-Projektion auf unser Privatleben. Toll ist dabei, wie viel ich von meiner Tochter lernen kann in puncto Schnelligkeit und Umsetzung der darstellerischen Aufgabe – das ist Elisabeths großes Talent.“

Den Schwiegersohn spielt Ensemble-Mitglied Jens Eulenberger, Claudius Bruns taucht unter anderem als Untermieter auf und steuert die Musik vom Piano aus bei. Texte stammen von Conny Molle, Julie Bukowski, Philipp Schaller, Volker Insel, Armin Zarbock und aus der gemeinsamen Stückentwicklung. Übrigens – wer den Regisseur kennt, der weiß: Sein Humor ist nicht weit weg von Loriot.

Voraufführungen Freitag (20 Uhr) & Samstag (16 & 20 Uhr); Premiere Sonntag um 18 Uhr; Kartentelefon 0341 21787878.

Von Mark Daniel