Festival Euro-Scene in diesem Jahr mit Tanzschwerpunkt in Leipzig

Leipzig. Das Leipziger Festival Euro-Scene legt in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf den zeitgenössischen Tanz. Unter dem Motto „Ausgrabungen“ stehen Rekonstruktionen historisch prägender Tanzstücke auf dem Programm, erklärte Festival-Direktorin Ann-Elisabeth Wolff am Mittwoch. Unter anderem werden Motive von Gret Palucca, Marianne Vogelsang und Mary Wigman zu sehen sein. Im Bereich des Sprechtheaters wird der Schweizer Milo Rau in Leipzig gastieren, dessen Stück „Five easy pieces“ über den belgischen Kindermörder Marc Dutroux als „Inszenierung des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Die Euro-Scene wird vom 7. bis 12. November veranstaltet.

dpa