Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig hat in den vergangenen Monaten seine Sammlungen durch zahlreiche erlesene Kostbarkeiten berei­chern können. Eine Auswahl daraus wird ab sofort in der Dauer­aus­stellung präsentiert. Diese prägnanten, teils außergewöhnlichen Kunst­objekte fügen der bisherigen Präsentation neue Facetten hinzu. Auf diese Art bleibt eine Dauerausstellung lebendig und überraschend.

Zu den Neuerwerbungen zählt ein vergoldeter kostbarer Kugelfußbecher des Leipziger Goldschmiedes Gottfried Schmidt aus dem 17./18. Jahrhundert, den das Museums als Geschenk eines in Grimma lebenden Gönners entgegennehmen durfte. Zu bewundern ist er jetzt im Bereich „Barock in Sachsen“. Ebenfalls neu ist ein rund 260 cm hohes mittelalterliches Lesepult in Gestalt eines Adlers, das entsprechend seiner hohen Bedeutung in der Liturgie aufwändig gestaltet ist. Es kann im Bereich „Mittelalter“ besichtigt werden. Ein überaus fein geschnitztes Relief aus Buchsbaumholz mit der Darstellung des Heiligen Sebastian in Landschaft, wohl in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden, hat jetzt seinen Platz in der Kunstkammer gefunden. Hinzu kommt ein wohl in Spanien entstandenes Relief aus Nussbaumholz, das den Heiligen Hieronymus in einer Landschaft zeigt und jetzt nach einer aufwändigen Restaurierung im Bereich der „Renaissance“ präsentiert wird.

Im Bereich „Jugendstil bis Gegenwart“ sind ab sofort ebenfalls eine Reihe ausgewählter Neuerwerbungen zu sehen. Neben dem Speisezimmer im Art déco-Stil des Leipziger Silberschmieds Ernst Treusch befindet sich eine Vitrine, die eine Auswahl neu erworbener Silberarbeiten seiner Werkstätten zeigt. Neu eingestellt wurden hier eine Silberdose, eine beinahe konstruktivistisch anmutende Silberschale sowie ein Silberleuchter von Willi Stoll, der von 1930 bis 1932 in den Treusch-Werkstätten tätig war und danach in Leipzig eine eigene Gold- und Silberschmiedewerkstatt eröffnete.

Darüber hinaus werden Bauhaus-Interessierten die neu ausgestellten Gebrauchsgläser von Wilhelm Wagenfeld, verschiedene Vasen-Modelle sowie einige neue Bodenvasen ins Auge fallen. Seine seit Mitte der 1930er Jahre entworfenen Glasserien „Bremen“, „Lobenstein“ und Tiefurt“ konnten jetzt mit vier selteneren Burgunder- und Weißweinkelchen ergänzt werden.

Im Untergeschoss bereichert die Gemeinschaftsarbeit „cup, dish, spoon“ der deutschen Silberschmiedin Simone ten Hompel und des englischen Keramikers Julian Stair die Ausstellung.

Zusätzlich können die folgenden Sonderausstellungen besucht werden:

BACKEN, BÜGELN, PUTZEN, KOCHEN. Das bisschen Haushalt!

BEGREIFBARE BAUKUNST. Die Bedeutung von Türgriffen in der Architektur

GEDANKEN RAUM GEBEN. Künstler gestalten Räume für Besinnung

GOTTES WERK UND WORT VOR AUGEN. Kunst im Kontext der Reformation (im Rahmen der Dauerausstellung)

