Gewiefter Illuminator

Der Leipziger Bernd Gengelbach wandelt in vielen Welten. Zu seinen Spezialitäten gehört Lichtdesign, wie er am Samstag in Belantis beweisen wird. Doch der 53-Jährige ist auch gefragt als Bühnentechniker. Herman van Veen und zwei weibliche Berühmtheiten waren so begeistert, dass sie ihn für ihre Tourneen buchten.