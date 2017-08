Gewitter abgezogen: Highfield-Festival geht am Samstag in die Vollen

Leipzig. Nach schwerem Gewitter am Freitagabend und zahlreichen ausgefallenen Konzerten geht es beim Highfield-Festival am am Samstag in die Vollen. Die Besucher erwarten am Störmthaler See unter anderem Auftritte von Turbostaat, Feine Sahne Fischfilet, Antilopengang, Thees Uhlmann, Frittenbude, Milky Chance, Biffy Clyro, Kraftklub und Casper.

Am Freitagabend war gegen 20 Uhr ein Gewitter auf dem Festivalgelände bei Großpösna (Landkreis Leipzig) aufgezogen. Praktisch alle Konzerte mussten daraufhin aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Besucher fanden in ihren Fahrzeugen oder in bereit gestellten Bussen Schutz. Zumindest die Beginner und zuvor Clueso mit einem Akustikset konnten letztlich am späten Abend doch noch auf die Bühnen.

Sonntag soll unter anderem Love A, Silbermond, The Offspring, Donots, SSIO, Placebo und die Toten Hosen auf dem Highfield spielen. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt etwa 35.000 Besuchern.

Nach dem Terroralarm beim Festival „Rock am Ring“ in der Eifel Anfang Juni sind die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. So gibt es intensive Taschenkontrollen an den Eingängen zum Campinggelände. Außerdem sind auf dem Konzertgelände keine Rucksäcke erlaubt.