Leipzig. Der Trendlook des Abends, den man am Samstag immer wieder beobachten kann im Haus Auensee, ist Basecap mit Bart. Eben die gleiche Optik, die auch der Anlassgeber der Zusammenkunft trägt, nämlich Sido. Am Samstag spielte der Rapper ein mit Gastauftritten gespicktes Konzert im Haus Auensee. Oder wie von Universal wohl eher ironisch angekündigt: Die „Liebhaber“-Tour findet in kleinen Locations statt, wie auch der Berliner Columbiahalle. Nun vermittelt das Haus Auensee zwar nicht das Gefühl eines intimen Clubkonzerts, aber da es ausverkauft war, konnte man trotzdem mehr oder weniger freiwillig auf Kuschelkurs gehen. Liebhaber unter sich eben.

Diese Tour widmet Sido den Fans der ersten Stunde, wobei sich natürlich auch die Frage stellt, ob damit jene Anhänger gemeint sind, die das Debüt-Album gekauft haben, oder gar diejenigen, die sich noch von Freunden mysteriöse Tapes aus Berlin mitbringen ließen, um zu hören, was es da unter dem Namen „Die Sekte“ Neues gebe.

Sido, bürgerlich Paul Würdig, erzählt seine Geschichten in Reimform schon ziemlich lange, und mittlerweile blinken man die ersten grauen Härchen im Bart des 36-jährigen Rappers. Kein Wunder daher, dass er sein Publikum nach dem Alter fragt, und tatsächlich: Die Leute unter 25 sind in der Minderzahl. Die Bühne betritt Sido mit der goldenen Maske, die auch auf dem Cover des aktuellen Albums, „Das goldene Album“ zu sehen ist, auch wenn er sie nicht lange auf behält. Er kommt, wie ebenfalls angekündigt, nicht allein: Zwei DJs sind mit von der Partie, einer davon DJ Desue, dessen Einfluss sich auf der Scheibe klar abzeichnet. Auch sein Schützling Estikay, der bereits mit Unterstützung das Publikum aufgewärmt hat und einige Buh-Rufe kassiert, als er es mit „Ey Berlin“ anredet, steht mit ihm auf der Bühne.

Miriam Heinbuch

