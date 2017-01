Leipzig. Vor Museumsdirektor Olaf Thormann liegt ein Stapel mit Publikationen, die er nach und nach in die Höhe hält. Der Bildschirm vermeldet Bemerkenswertes im Minutentakt. Im Raum verteilt ist eine kleine Auswahl von Schenkungen und Ankäufen. Dazu gehört das Glanzstück, der Callenberger Altar, der wie berichtet nach 150 Jahren wiedervereint ist im Grassimuseum für Angewandte Kunst. Ursprünglich befand er sich in der Kirche des sächsischen Callenberg bei Waldenburg. Während sich der Mittelschrein seit 1901 am Johannisplatz befindet, konnten 2016 die bemalten Flügel mit Hilfe der Kulturstiftung der Länder, der Landesmuseumsstelle und eine privaten Spende angekauft und restauriert werden. Ein Großprojekt mit Ausstrahlung. Grund genug, die Jahrespressekonferenz am Mittwoch zu Füßen des 1512/13 geschaffenen Hauptwerks des spätgotischen Bildschnitzers Peter Breuer (um 1470–1541) stattfinden zu lassen.

Es ist viel passiert im Museum für Angewandte Kunst – und auch in diesem Jahr wird sich viel bewegen – sogar im Wortsinne. Beginnen wir mit der Rückschau: 71.480 Besucher kamen 2016, im Vergleich zum Vorjahr ist das ein leichter Anstieg (70.744). 2014 waren es 66 000. Seit der Wiedereröffnung im Dezember 2007 hätten insgesamt rund 625.000 das Museum besucht, so Thormann.

Rekord bei Neuerwerbungen

Rasant ist die Zunahme bei den Neuerwerbungen: 2010 Objekte kamen hinzu, in der Regel stammen sie aus privaten Schenkungen oder konnten mit Hilfe von Spenden angekauft werden – Rekord seit der Wiedereröffnung des Museums. Zum Vergleich: 2015 wuchsen die Sammlungen des Museums um 1581 Objekte, 2014 waren es 972. Diese an sich wunderbare Entwicklung habe zwei Seiten, erklärt Thormann. „Zum einen müssen wir natürlich die Gunst der Stunde nutzen, zum anderen kommen wir mit unserem kleinen Team an die Grenzen unserer Kapazität.“ Denn jeder Neuzugang müsse wissenschaftlich bearbeitet, inventarisiert und fotografiert werden, egal wie bedeutend er im Einzelfall ist. Der Bilanzwert der Zugänge liegt bei 2,25 Millionen Euro. Angesichts der insgesamt vier Millionen Euro, die das Museum an öffentlichen Geldern erhalte, sei das eine beachtliche Summe findet, der Museumsdirektor.

An seine personellen Grenzen kommt das Museum auch mit insgesamt 724 Veranstaltungen, die 2016 rund 23 000 Besucher anzogen. Die Museumspädagogik, so die stellvertretende Direktorin Anett Lamprecht, solle weiter ausgebaut werden. Hier gehe es unter anderem um Angebote für Grundschulklassen mit hohem Migrationsanteil. Da trifft es sich gut, dass im Herbst voraussichtlich eine neue Stelle im Bereich Museumspädagogik geschaffen werden soll.

Die Zukunft das Fahrrads

Insgesamt elf Sonderausstellungen sind in diesem Jahr zu sehen, vier davon laufen bereits. Unter anderem um „Frühchinesische Keramik“ geht es ab dem Frühjahr (22.4.– 8.10.). Das Thema „Blumen Flowers Fleurs“ blüht uns vom 4. November bis zum 14. Oktober 2018. Ab Herbst wird auch der 1959 in London geborene renommierte Produktdesigner Jasper Morrison in der Schau „Thingness“ (23.11.–6.5.2018) vorgestellt. Die Grassimesse findet in diesem Jahr vom 20. bis zum 22. Oktober statt.

Die wohl größte Aufmerksamkeit dürfte die Schau „Bikes! Das Fahrrad neu erfinden“ (22.6.–1.10.) auf sich ziehen. Anlass sei zwar die Erfindung des Zweirads durch Karl Drais vor 200 Jahren, es gehe jedoch keineswegs um eine Rückschau, erklärt die Volontärin Theresa Stiller, die das Projekt mitbetreut. Angesichts durch Autos verstopfter Innenstädte und der Feinstaubbelastung dürfte dem Rad die Zukunft gehören. Gezeigt werden sollen rund 60 Modelle und Studien. Dabei, so Stiller, gehe es unter anderen auch um Verkehrskonzepte, digitale Vernetzung, E-Mobilität, das Rad als Statussymbol, aber auch um neue Antriebe wie die Brennstoffzelle.

Ein wichtiges Thema, dem man sich auch seitens der Stadt Leipzig viel Aufmerksamkeit wünschte. Die ist ja nicht mal in der Lage, ihre Radwege von ein paar Zentimetern Schnee zu befreien.

Von Jürgen Kleindienst