Guns’n’Roses spielen auf der Leipziger Festwiese

Leipzig. Die Hard-Rock-Legende Guns’n’Roses tritt im kommenden Jahr auf der Leipziger Festwiese auf. Das wurde am Freitagvormittag auf der Webseite der US-Band bekannt gegeben. Der Auftritt am 7. Juli 2018 im Schatten der Red Bull Arena ist Teil der „Not in This Lifetime...“-Welttournee von Axl Rose und Co.

Neben der Messestadt stehen in Deutschland auch noch Berlin, Mannheim und Gelsenkirchen auf dem Tourplan der Band aus Los Angeles. In diesem Jahr waren bereits München und Hannover dabei.

Ihre größten Erfolge feierten die früheren Rock-Superstars zwischen Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre. Das Debütalbum „Appetite for Destruction“ gehört wie auch die zeitgleich veröffentlichten Longplayer „Use Your Illusion I“ und „Use Your Illusion I“ zu den Meilensteinen des Genres.

Auf dem Höhepunkt der MTV-Ära wurden unter anderem die Single-Auskopplungen zu "November Rain" und "Knockin’ on Heaven’s Door" zu Radio- und Video-Evergreens.

Mitte der 1990er Jahre verließen dann aber nach und nach wichtige Mitglieder im Streit die Band, bis letztlich nur noch Sänger Axl Rose übrig blieb. Im April 2016 kam es dann nach mehr als 20 Jahren zur Wiedervereinigung der Gunners bei einem Festivalauftritt.

mpu