Leipzig. Flucht, neue faschistische Strömungen, Finanzturbulenzen – eines wird schon beim ersten Blick auf das Programm des diesjährigen Rundgangs deutlich: Die Studierenden der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) schrecken nicht vor ernsten Themen zurück. Traditionell werden im Februar über vier Tage die besten Arbeiten aus dem letzten Jahr gezeigt. Hierfür steht das gesamte Hochschulgebäude vom 9. bis 12. Februar offen. Eine Auswahl der beim Rundgang ausgestellten Arbeiten:

Mit fahrendem Kleiderschrank in den Klassenraum

Für Spannung sorgt die Installation der Fachklasse für Intermedia von Alba D’Urbano. Unter dem Titel „diese Garderobe ... das Angebot, ohne Haftung...“ haben die Studierenden eine Situation arrangiert, die den Eingangsbereich der HGB, einen fahrbaren Kleiderschrank und einen Klassenraum umfasst. In diesem Kontext befasst sich das Werk unter anderem mit dem menschlichen Körper, Zeitlichkeit und der Frage, was Speicherung und Archivierung für die Menschheit bedeutet.

Am zweiten Februar-Wochenende lädt die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst zum diesjährigen Rundgang. Zur Bildergalerie

Auch das Projekt der Klasse für Installation kommt nicht mit einem einzelnen Raum aus. In Kooperation mit der Berliner Künstlerin Bettina Allamoda wurde ein Konzept entwickelt, das unter anderem mit Skulpturen und Displays im ganzen Hochschulgebäude greifen soll. „Cover, extended“ wirft einen Blick auf die verkleidende Funktion von Architektur.

Kunst für 100 Euro

Kunstwerke für 100 Euro bietet die Klasse für Bildende Kunst an. Der aufgerufene Pauschalpreis ist jedoch nicht als Suche nach dem schnellen Geld zu verstehen, sondern soll die Aussage der Ausstellung bekräftigen: Unter der Leitung von Helmut Mark haben die Studierenden in ihren Arbeiten den wirtschaftlichen Bedingungen des Kunstbetriebs Ausdruck verschafft. Trotz Symbolwirkung ist auch das Verkaufsangebot ernst gemeint.

Einen ebenso aktuellen wie regionalen Bezug hat das Fotografieprojekt „Gestures of the Contemporary“. Unter der Leitung von Mark Hamilton und Arthur Zaleswki hat sich eine Klasse mit dem Wandel der Leipziger Innenstadt und ihrer Infrastruktur in den vergangenen zehn Jahren auseinandergesetzt. Die Ergebnisse werden auf Plakatflächen in der City zu sehen sein. Auch die Klasse von Peter Piller arbeitet mit Fotografien. Ihr Thema ist die ins Taumeln geratene Finanzwelt.

Akademie für transkulturellen Austausch feiert Rundgang-Premiere

Erstmals werden beim Rundgang auch Arbeiten der Akademie für transkulturellen Austausch (ATA) präsentiert. Das Programmstudium an der Leipziger Kunsthochschule bietet geflüchteten Künstlern und Designern die Möglichkeit, ihre akademische Laufbahn in Deutschland fortzusetzen. Im Blickpunkt der Arbeiten aus verschiedenen Fachbereichen steht das Verhältnis zwischen Erfahrungen der durchlebten Flucht und den Hoffnungen, die das Leben in Deutschland mit sich bringt.

Eröffnung mit Staatsministerin Stange

Eröffnet wird der Rundgang am Donnerstag, den 9. Februar um 18 Uhr unter anderem mit einem Besuch der sächsischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst Eva-Maria Stange und einem Auftritt des HGB-Chors. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten des HGB-Rundgangs:

Donnerstag 18 bis 24 Uhr

Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr

Sonntag 11 bis 20 Uhr

Von Anton Zirk