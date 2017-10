Helene Fischer hält Leipzig fünf Nächte in Atem

Leipzig. Insgesamt etwa 40 000 Menschen werden von Dienstag bis Sonntag mit Helene Fischer in der Arena in Leipzig feiern. Die Konzerte des Schlager-Stars sind schon lange ausverkauft, auch an der Abendkasse wird es keine Karten mehr geben. Die 33-Jährige singt Lieder von ihrem neuen Album wie „Achterbahn“ oder „Herzbeben“. Aber auch ihr bekannter Hit „Atemlos“ darf nicht fehlen.

Die Sängerin und Tänzerin hat hohe Ansprüche. Nicht nur gesanglich, auch akrobatisch will sie perfekt sein: Die Bühnenshow wurde von 45 Degrees, einer Abteilung von Cirque du Soleil, entworfen. Darin kreist die Künstlerin an einem überdimensionalen Uhrzeiger direkt über den Köpfen ihrer Fans. Mit ihrem Akrobatik-Partner führt sie zehn Meter über der Bühne ein Luft-Ballett auf. Dafür hat sie im kanadischen Montreal über mehrere Wochen mit Profis geübt. Außerdem schwebt die Sängerin auf einer UFO-artigen Plattform mitten durch die Konzerthalle, gehalten von wenigen Drähten.

Helene Fischer mit ausgefallener Bühnenshow in Leipzig

Je drei Stunden lang will die Sängerin ab Dienstag die Zuschauer mit ihren Liedern und der Bühnenshow begeistern – nur am Donnerstag steht sie nicht auf der Bühne. Mit Fischer sorgen neun Musiker und 20 Tänzer auf der Arena-Bühne für Stimmung. Damit alles klappt, bringen 35 Trucks und acht Nightliner Technik und Materialien nach Leipzig. Über 150 Personen reisen mit dem Schlager-Star für die Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Vor Ort helfen dann jeweils weitere 200 Menschen bei Auf- und Abbau: 114 Tonnen Material müssen in der Hallendecke untergebracht werden.

Im Juni performt Helene Fischer im Stadion

Die ehrgeizige Künstlerin steht im Oktober beinahe jeden Tag auf der Tour-Bühne. Sie tritt bis März bei 69 Hallenkonzerten in insgesamt 14 Städten vor rund 700 000 Zuschauern auf. Heute Abend performt sie in der Messestadt. Wer für die Hallenkonzerte keine Karte bekommen hat, kann bis zum Sommer warten. Dann beginnt Helene Fischer ihre Stadion-Tournee in Leipzig: Am 23. und 24. Juni wird die Schlager-Ikone in der Red Bull Arena auftreten.

Karten von ca. 61 bis ca. 109 Euro für die Stadion-Konzerte 2018 in Leipzig: u.a. in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ Foyer, Peterssteinweg 19 und Barthels Hof, Hainstr. 1), in allen Geschäftsstellen unserer Zeitung, unter der gebührenfreien Ticket Hotline 0800 2181050 sowie auf www.ticketgalerie.de

Von Theresa Held