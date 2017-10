Helene Fischer macht 8000 Fans in der Arena Leipzig atemlos

Leipzig. Was für ein Spektakel! Helene Fischer mit Wasserkleid, zu Lande und zu Luft. Mit neun Musikern und Sängern, 20 Tänzern und Akrobaten. Rund 8000 Zuschauer haben am Dienstagabend in der Arena Leipzig ihren Schlager-Superstar gefeiert. Wochenlang hatte die 33-Jährige für diese Show mit „45 Degrees“, einer Abteilung des kanadischen „Cirque du Soleil“, geprobt.

Am Dienstag spielte Schlager-Star Helene Fischer das erste von fünf Konzerten in der Arena Leipzig und begeisterte mit ihrem Auftritt Tausende Fans.

An einem Seil war sie zu „Nur mit Dir“ in der Halle gelandet, danach ging es Schlag auf Schlag, von Effekt zu Effekt. Helene Fischer am Trapez, an den Trommeln, sich kopfüber um die eigene Achse drehend. Zu „Herzbeben“ wurde sie kopfüber in die Höhe gezogen und vollführte akrobatische Kunststücke mit einem der Tänzer, zu „Schmetterling“ prangten überdimensionierte Blumen hinter ihr.

Am Ende, nach über drei Stunden inklusive Pause, wurde die Sängerin schließlich auf einer Schaukel in die Luft gezogen. „Atemlos durch die Nacht“ schallte es durch die Arena, eine Botschaft, die sie mit voller Berechtigung und mit begeistertem Zuschauerchor in den späten Leipziger Abend sang.

Bis Sonntag ist die Sängerin insgesamt fünfmal in Leipzig zu erleben. Alle Konzerte sind ausverkauft.

Jürgen Kleindienst