Herbstrundgang lockt tausende Leipziger zur Spinnerei

Leipzig. Auch der diesjährige Herbstrundgang lockt am Wochenende wieder tausende Leipziger zur ehemaligen Baumwollspinnerei. Auf dem Industriegelände im Westen der Messestadt können Kunstinteressierte durch die Galerien streifen und die Werke verschiedener Künstler sehen.

Neue Ausstellungen in den Galerien auf dem Spinnerei-Gelände im Westen Leipzigs: Am 16. und 17. September 2017 öffnen sich die Türen zum traditionellen Herbstrundgang. LVZ-Fotograf André Kempner konnte sich vorab schon einmal umsehen. Zur Bildergalerie

Rund 20 Ausstellungsflächen haben ihre Tore auch am Sonntag noch einmal für Interessierte geöffnet. Unter anderem präsentieren EIGEN+ART (Ryan Mosley, „From the Verges“) oder die Galerie b2 (Heide Nord, „Going where the weather suits my clothes“) ihre Werke.

Die Baumwollspinnerei gewährt mittlerweile seit zwölf Jahren regelmäßig Einblick hinter die Kulissen und lädt zweimal jähtlich zum Galerie-Rundgang.

jhz