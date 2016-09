Leipzig. Mit dem für das zweite Album namensgebenden Hit „We Were Here“ eröffnet das Duo den Abend – und stimmt das Publikum gleich ordentlich ein. „Wir haben unser allererstes Open-Air-Konzert vor vier Jahren hier gespielt“, erinnert sich Sängerin Valeska Steiner und fügt hinzu: „Es ist so schön, dass ihr hier seid!“ Die Leipziger Fans geben das gerne zurück.

Beschwingt und ausgelassen stimmen die Konzertbesucher auf Bitten von Boy bei „Hit the Heart“ mit ein, obwohl der tausende Stimmen starke Backgroundchor zunächst ein wenig zaghaft scheint. „Es geht nicht um die richtigen Töne, es geht darum, mit Herz zu singen“, beruhigen die Musikerinnen ihr Publikum. Und Herz bringen Boy jede Menge auf die Bühne. Gemeinsam mit der vierköpfigen Band zeigen Valeska Steiner aus Zürich und die Hamburgerin Sonja Glass, dass sie lieben, was sie tun – gepaart mit einem hohen, künstlerischen Niveau. Die Musikerinnen liefern auch Open Air Qualität wie im Tonstudio – ohne das Gefühl zu vermitteln, ihre Lieder vorgefertigt runterzuspielen.

Stattdessen präsentieren sich die beiden ungezwungen und authentisch. Das ist ohnehin das Mantra des Abends. Ob die Künstlerinnen ihren Song „Oh Boy“ der Merchandise-Verkäuferin Cindy widmen, ob Sängerin Steiner nicht aufhören kann zu grinsen, weil sie so viel Freude hat – das alles wirkt echt. Auch mit ihrer Begeisterung für das Leipziger Publikum halten die Musikerinnen nicht hinterm Berg. „So wie ihr kreischt, ist das ja ein richtiges Take-That-Feeling“, freut sich Schweizerin Steiner.

Rache an Boris

Eine Stärke der Popgruppe sind intelligente Texte mit charmanten Kniffen, die Geschichten aus dem Leben greifen. So wie bei „Boris“: Das Lied erzählt von einer Musikerin, die mit sexuellen Gefälligkeiten konfrontiert wird. Die Story basiert auf einer wahren Begebenheit. „Es war eine dieser blöden Situationen, in denen mir Schlagfertigkeit gefehlt hat. Deswegen habe ich hinterher den Song geschrieben“, erzählt Steiner und verrät: „Der Mann heißt übrigens wirklich so. Das ist also eine wahre Rache!“ Das Publikum kann dazu nur beglückwünschen.

Boy lassen an diesem Abend kaum Wünsche offen: Die beiden spielen fast alle Songs ihrer zwei Alben, wechseln zwischen neuen Titeln wie „New York“ und älteren Stücken. Kurz vor dem offiziellen Finale funktioniert dann auch der Backgroundchor ganz von alleine. Der bekannteste Song „Little Numbers“ fasst die ausgelassene Stimmung des lauen Spätsommerabends perfekt zusammen – und bekommt unterm Sternenhimmel noch eine viel persönlichere Note.

Das heimliche Highlight folgt dann aber in der Zugabe. Nach einer starken, ungewohnt rockigen Version von „This is the Beginning“ – symbolisch gesehen ohnehin eine charmante Botschaft für das Ende einer Veranstaltung – performen Steiner und Glass nur in Begleitung ihres Keyboarders eine reduzierte, intime Version von „Skin“. Das erwärmt das Herz – und steht damit für den gesamten Abend.

Von Josephine Heinze