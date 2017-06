Was haben die Trump Towers mit dem Wahlkampf in Regensburg zu tun? Warum sind Städte ein Spiegel der Toleranz? Es geht um Architektur, Urbanität und Selbstverständnis im neuen „Kursbuch“, in dem Wissenschaftler, Schriftsteller und ein Fotograf „Stadt.Ansichten.“ teilen. Es hilft zu verstehen, wie es zum Hype um Leipzig kam.