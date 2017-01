Leipzig. „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ heißt der neue Kinofilm von Andreas Dresen. Am Samstag feierten Regisseur und Schauspieler die Premiere im Leipziger Cinestar. Der Streifen ist eine Verfilmung des Kinderbuchs von James Krüss. Er handelt vom Jungen Timm, der von allen Menschen in seinem Umfeld für sein lautes Lachen geliebt wird. Das lockt auch den eisigen Baron Lefuet an, der Timm überredet, ihm sein Lachen für die Fähigkeit zu verkaufen, jede Wette zu gewinnen.

Da ein Teil der Romanhandlung in Leipzig spielt, wurde der Film hier präsentiert. Das im 1962 in Westdeutschland erschienene Kinderbuch hat der ein Jahr später in Gera geborene Filmemacher Dresden schon als Junge verschlungen. „Das Buch wurde auch in der DDR veröffentlicht, ich habe es nachts verschlungen unter der Bettdecke“, sagte er am Samstag.

chg