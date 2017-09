Klaviere unter freiem Himmel – Sebastian Krumbiegel spielt bei Tastentagen

Leipzig. Zehn Tasteninstrumente wie Klaviere und Flügel stehen bei den ersten Leipziger Tastentagen unter freiem Himmel. Jeder, der vorbei geht ist dazu eingeladen, die Instrumente zu bespielen und für Stimmung im Leipziger Westen zu sorgen. Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel nutzte die Gelegenheit am Sonntag zu einem Solo-Konzert - Open Air.

Auf Initiative des soziokulturellen Zentrums „Die Villa“ sowie des „Komm-Hauses“ wurden die Stücke am Samstag unter anderem am Lindenauer Hafen, auf dem Grünauer Markt oder am Kulkwitzer See aufgestellt. Noch bis kommenden Sonntag sind die Instrumente für jeden zugänglich.#

joka