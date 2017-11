Kndnstr: Leipzig trifft Breslau

Leipzig. „Zwei Freunde aus Leipzig und Breslau. Schon lange hören sie Musik und reden darüber. Nun machen sie welche. Zusammen.“ Viel mehr gibt die Band Kndnstr – sprich: Kondensator – im Netz nicht über sich preis. Uwe Schimunek und Marcin Majewski heißen die beiden Musiker, bandintern nennen sie sich U und M. U ist Mitglied der Leipziger Band Bungalow4, M trommelte früher in Breslau für Neurokompania. Nun sind beide als Duo unterwegs. Ihre erste gemeinsame EP, die dieser Tage erscheint, trägt den schlichten Namen Kndnstr. Ebenso schlicht sind auch die Titel der vier Stücke, die darauf zu hören sind: „Chuck“, „Jump“, „Movie“ und „Sunrise“.

Schlichte Musik ist das, was Kndnstr produzieren, allerdings nicht. Ein bisschen Electro, ein bisschen Punk, ein bisschen Metal: Synthetische Klänge und treibende Percussions verschmelzen zu einer ungewöhnlichen Melange fernab des deutschen Pop-Einerlei, dazwischen ergreifen E-Gitarren immer wieder die akustische Dominanz. Die Texte verkommen in diesem Klangbild beinahe zu Hintergrundrauschen, wollen aber auch gar nicht mehr sein. Wenn in „Chuck“ die vor einigen Jahren so populären Witze über den ehemaligen Texas Ranger bierernst vorgetragen oder in „Movie“ Beziehungsklischees in wenigen Zeilen aufgearbeitet werden, wird schnell klar, dass die Lyrik von Kndnstr nur zweckmäßig, aber ausreichend ist: Die markanten Stichworte fallen in den Refrains und nötigen das Publikum zum Mitbrüllen.

Denn wenn die Musik von Kndnstr eines ist, dann vor allem für Live-Auftritte geeignet: mitreißend, energetisch und überaus tanzbar. Noch deutlicher wird das bei den Singles „Boring“ und „The League“, die seit mehreren Monaten auf Bandcamp und Soundcloud verfügbar und zudem als Bonustracks auf der EP enthalten sind. Wie effektiv Kndnstr in freier Wildbahn tatsächlich funktionieren, kann an diesem Wochenende gleich zwei Mal in Leipzig erlebt werden: Am heutigen Freitag treten Uwe und Marcin im Rahmen der 30-Minuten-Gigs im Ilses Erika auf, tags darauf folgt die offizielle Record Release Party im Noch Besser Leben.

Kndnstr, Freitag , 22 Uhr, als eine von sechs Bands bei den „30 minute gigs“ im Ilses Erika (Bernhard-Göring-Straße 152); Samstag , 21 Uhr, Noch Besser Leben (Merseburger Straße 25), Eintritt Hutspende; weitere Infos: www.kndnstr.com

Von Christian Neffe