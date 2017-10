Kurt Masurs Vermächtnis beim Usedomer Musikfestival

Heringsdorf. Beim Preisträgerkonzert der Young Concert Artists am Donnerstag spielt der südkoreanische Pianist Ji in der evangelischen Kirche in Zinnowitz die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Sie gelten als eines der anspruchsvollsten Werke für Klavierspieler. Der 26-Jährige wiederum hat ein großes Talent, das Leipzigs langjähriger Kapellmeister des Gewandhausorchesters Kurt Masur (1927–2015) noch persönlich kennenlernte.

Masur, auch Ehrenschirmherr des Usedomer Musikfestivals, hatte 1994 den Kontakt zu den renommierten Wettbewerben der Young Concert Artists New York hergestellt. 1995 waren die ersten Preisträger auf Usedom. Sie haben sich oft zu internationalen Spitzenmusikern entwickelt. Ji gewann im Alter von zehn Jahren den Wettbewerb für junge Künstler der New Yorker Philharmoniker. Zur Belohnung durfte er ein Konzert unter der Leitung von Masur spielen.

LVZ