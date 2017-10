LVZ-Opernclub lädt Abonnenten ein

Der spanische Infant Don Carlo steht am Rande der Verzweiflung: Er liebt die französische Königstochter Elisabeth von Valois, die aus politischen Gründen jedoch seinen Vater König Philipp II. heiraten musste – aus der versprochenen Braut wird unversehens Carlos Stiefmutter. Als der Thronfolger öffentlich gegen die rigorose Machtpolitik seines Vaters rebelliert, kommt es zum Eklat. Vergebens opfert sich Posa für Carlo: Der König überantwortet seinen Sohn dem eigentlichen Machthaber im Land, der Heiligen Inquisition.

In seiner wohl düstersten Oper entwirft Verdi nach Schillers gleichnamigem Drama eine klaustrophobische Welt, in der Liebe und Gefühl vor dem Hintergrund eines kompromisslosen Machtsystems und fanatischer Religiosität zum Scheitern verurteilt sind. In Leipzig erklingt die vieraktige Mailänder Fassung, in der Verdi die Protagonisten mit unerreichter psychologischer Sensibilität gestaltet. Regisseur Jakob Peters Messer zeichnet in seiner Inszenierung ein kafkaeskes Labyrinth der Zwänge, das unweigerlich in die Katastrophe führt – Freiheit heißt letztlich nur Tod.

Die Vorstellung ist am 15. Dezember um 19.30 Uhr in der Leipziger Oper zu erleben!

