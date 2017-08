Lebensspuren zwischen Werden und Vergehen: Der Künstler Dietrich Gnüchtel wird 75

Unter Leipziger Künstlern war Dietrich Gnüchtel immer ein Außenseiter. Der Mann ließ sich nie in Schubladen stecken. Er ist ein Autodidakt, der das Spannungsfeld des Abstrakten auslotete. Den Offiziellen der DDR-Kulturpolitik war das nicht geheuer. Heute werden seine Arbeiten von Sammlern und Kunstfreunden geschätzt, sind in Museen zu finden. Am Montag wird er 75.