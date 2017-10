Leipzig auf Instagram: RB-Star Kampl und außergewöhnliche Fotografen

Leipzig . Auch viele Leipziger haben die Foto-Plattform Instagram längst für sich entdeckt und zeigen die Messestadt aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Wer ihnen folgt, kann viel entdecken: versteckte Orte, neue Cafés oder Altbekanntes aus einer ungewöhnlichen Perspektive. LVZ.de stellt einige der Leipziger Instagramer vor und hat sie gefragt, was sie an ihrer Stadt besonders mögen. Im dritten Teil kommt auch RB-Star Kevin Kampl zu Wort.

Tom Thiele, @tomthiele.fotografie_leipzig

Wer ist das: Tom Thiele, Fotograf aus Leipzig

Abonnenten: 3.000

Man sieht da: Leipzig aus allen Perspektiven. Thiele arbeitet viel mit Licht und postet spektakuläre Überblicks-Fotos der Stadt. Auch der Leipziger Hauptbahnhof ist ein beliebtes Motiv des Fotografen.

Warum nutzen Sie Instagram? Aufgrund der Popularität von Instagram nutze ich das Netzwerk, um immer wieder neue Inspiration für mich und meine Fotografie zu finden. Außerdem möchte ich möglichst viele Leipziger und Nicht-Leipziger mit meinen Bildern erreichen und gemeinsam neue Perspektiven teilen.

Was bedeutet Leipzig für Sie? Leipzig bedeutet für mich zu Hause zu sein und ist gleichzeitig für mich auch mein persönliches Zentrum, wo ich lebe, arbeite und mich komplett entfalten kann.

Was ist Ihr Lieblingsort in Leipzig? Leipzig hat mich für mich eine ganze Menge an Orten, die "Lieblingsort"-verdächtig sind, ungeschlagen ist für mich aber die Aussichtsplattform des Uniriesen. Dort sieht man das gesamte Treiben der Stadt auf einen Blick und dennoch wirkt die Stadt voller Ruhe.

Annabelle Rau, @_annabellejuliette_

Wer ist das : Annabelle wohnt seit sieben Jahren in Leipzig und ist leidenschaftliche Instagram-Nutzerin

Abonnenten: 5.300

Man sieht da: Ausschnitte aus dem Leben der 26-Jährigen, die momentan für einen Forschungsaufenthalt in New York ist. Viel Kunst aus Leipzig, Cafés, Clubs und Läden, immer wieder mal ein Selfie oder Einblicke in die Wohnung der Instagramerin.

Shameless self-promotion! Aber natürlich auch für die Community und Hood. Ich habe großartige Menschen über Instagram kennengelernt und bin immer darüber informiert, was in Leipzig gerade so los ist. Außerdem freue ich mich, wenn ich meine Follower inspirieren und ihnen die interessanten Seiten Leipzigs zeigen kann.

Was bedeutet Leipzig für Sie? Freunde, Studienzeit, Dynamik und politisches Bewusstsein. Ich kenne so viele tolle Menschen hier, die unglaublich aktiv sind in Kunst, Kultur und mit politischem Engagement. Mir fällt keine andere Stadt ein, in der sich diese Dinge so frei entwickeln können wie hier.

Unmöglich, sich da festzulegen! Da ich im Leipziger Osten wohne, bin ich häufig im Espresso Zack Zack und auf der Eisenbahnstraße (Frühstück bei Brothers, Kunst im Bistro21, Kaffee und Musik im Vary, Bier im Goldhorn) unterwegs. Samstags im Kaufland Reudnitz ist besser als jedes Stadtfest. Für chinesische Küche on point empfehle ich Chinas Welt. Wenn ich es dann doch mal in den Westen schaffe, esse ich Hummus im AKKO und gönne mir die besten Drinks der Stadt im RUDI. Im Zentrum schaue ich mir gerne Kunst in der GfZK und der G2 Kunsthalle an, nur um anschließend immer im all-time favorite Café Cantona zu landen.

Kevin Kampl, @kevinkampl

Wer ist das? Kevin Kampl, Spieler bei RB Leipzig

Abonnenten: 202.000

Man sieht da: Der 26-Jährige teilt neben Bildern vom Spielfeld auch sehr Privates mit seinen Fans: ein Urlaubsbild mit seiner Mutter, Fotos von Abenden mit Freunden, dazwischen auch mal ein Selfie.

Warum nutzen Sie Instagram? Ich finde es interessant und nett ein paar Eindrücke von anderen zu bekommen, ebenso teile ich einen Ausschnitt von Dingen aus meinem Leben gern. Und natürlich ist es auch immer ein bisschen unterhaltsam.

Was bedeutet Leipzig für Sie? Leipzig bedeutet für mich eine neue Herausforderung und im positivsten Sinne ein Abenteuer, auf das ich mich freue.

Was ist Ihr Lieblingsort in Leipzig? Bislang habe ich leider noch nicht so viel gesehen als dass ich einen richtigen Lieblingsort nennen könnte. Aber alles, was ich bislang gesehen habe, macht einen sehr positiven Eindruck auf mich. Eine sehr schöne Stadt mit viel Wasser und Grün.

Maja Frank, @superleipzig

Wer ist das? Maja Frank, 28 Jahre, ist vor zwei Jahren nach Leipzig gezogen und ist auch hier zu finden.

Abonnenten: 360

Man sieht da: Rooftopping, Leuchtbuchstaben und viel Liebe fürs Detail. Außerdem Bilder von der Feinkost oder dem Museum der Bildenden Künste.

Mit Insta kann ich sekundenweise verreisen - und zwar in Momente, in denen ich noch nicht war. Umgedreht ist es genauso: Mit meinem Account lade ich alle ein, in besondere Ecken von Superleipzig mitzukommen.

Was bedeutet Leipzig für Sie? Allerlei.

Das denkmalgeschützte Gelände der ehemaligen Konservenfabrik V.E.B. Feinkost. Hier gibt’s große Werkshallen, guten Kaffee und vielviel Graffiti. Kommt mal rum und schreibt mir vorher eine Nachricht._______________________________________________________________

