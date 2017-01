Leipzig. Das Bach-Archiv Leipzig kann einen spektakuläreren Neuzugang präsentieren. Wie das Haus am Dienstag mitteilte, sei der Ankauf der autographen Partitur der Kantate „O Ewigkeit, du Donnerwort“ BWV 20 gelungen. Bei einem nichtöffentlichen Festakt soll die Neuerwerbung am 7. Februar im Alten Rathaus präsentiert werden.

Johann Sebastian Bach eröffnete mit der Aufführung der Kantate am 11. Juni 1724 zum 1. Sonntag nach Trinitatis seinen zweiten Leipziger Jahrgang von Kirchenstücken. Damit, so das Bach-Archiv in einer Mitteilung, habe in der Leipziger Thomaskirche ein neues Kapitel der Musikgeschichte begonnen. Es handele sich um die „mitunter ausdrucksvollste Musik, die der Komponist je geschaffen hat“. Die umfangreiche Partitur sei für die Erforschung der Schaffensweise Bachs außerordentlich wertvoll.

Die Paul Sacher Stiftung in Basel hatte dem Leipziger Bach-Zentrum den Erwerb dieser Partitur bis zum Ende des Jahres 2016 für den Preis von 1,98 Millionen Euro exklusiv angeboten; dem Vernehmen nach ist sie um ein Vielfaches wertvoller. Durch die Hilfe öffentlicher und privater Unterstützer waren bis Juni rund 1,5 Millionen Euro zusammenkommen. Inzwischen konnte auch der Rest aufgetrieben werden. Über die genaueren Hintergründe des Millionen-Ankaufs soll am 7. Februar informiert werden.

Nach Bachs Tod war das originale Stimmenmaterial der Kantate in den Besitz der Thomasschule übergegangen. Es wird heute im Bach-Archiv Leipzig aufbewahrt. Die Partitur tauchte hingegen im frühen 19. Jahrhundert in Berlin auf und konnte im Jahre 1917 von Henri Hinrichsen für die Musikbibliothek Peters erworben werden. Nach der Ermordung Hinrichsens in Auschwitz nahm sein Sohn Walter die Partitur 1945 an sich und brachte sie nach New York. 1982 wurde sie von Paul Sacher auf einer Auktion der Firma Sotheby’s für seine Sammlung in Basel erworben. Die außergewöhnlich umfangreiche Partitur dokumentiert Bachs schöpferischen Prozess besonders instruktiv und detailliert.

jkl