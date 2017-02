Leipzig. Die Schau versammelt nach Museumsangaben erstmals in einem größeren Umfang Frühwerke von Nolde (1867-1956) und von Mitgliedern der „Brücke“ in einer gemeinsamen Ausstellung. „Wir wollen zeigen, wie sich die Künstler gegenseitig inspiriert haben und wie sie mit vergleichbaren Sujets umgegangen sind“, sagte Museumsdirektor Hans-Werner Schmidt am Freitag vor Journalisten.

Nolde selbst sei von Frühjahr 1906 bis Herbst 1907 Mitglied der Dresdner Künstlergemeinschaft gewesen. Die Ausstellung in Leipzig versucht, diese kunsthistorisch bedeutsame Etappe thematisch aufzuarbeiten.

Sie gehören zu den bedeutendsten Künstlern des Expressionismus in Deutschland: Emil Nolde und die Mitglieder der Dresdner Gruppe „Brücke“. Ihnen ist eine Ausstellung gewidmet, die vom 12. Februar bis zum 18. Juni im Museum der Bildenden Künste in Leipzig dem Publikum offensteht. Fotos: André Kempner. Zur Bildergalerie

„Es war sehr schwierig, diese Ausstellung zu kuratieren“, sagte Kurator Marcus Hurttig. Denn es sollten Arbeiten - etwa von Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976), Erich Heckel (1883-1970) oder auch Max Pechstein (1881-1955) - zu sehen sein, die die erste Phase der „Brücke“ abbildeten.

Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt mit der Kunsthalle zu Kiel und wird vom Brücke-Museum Berlin und der Nolde Stiftung Seebüll unterstützt.

"Nolde und die Brücke" ist vom 12. Februar bis zum 18. Juni 2017 im Museum der bildenden Künste Leipzig zu sehen.

LVZ