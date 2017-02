Leipzig. Die diesjährige Leipziger Buchmesse bietet nach Angaben von Buchmessedirektor Oliver Zille ein breites politisches Programm. „In den Veranstaltungen zur Buchmesse wird es unter anderem um den Ukraine-Konflikt, den um sich greifenden Populismus in Sachsen, Deutschland und Europa oder auch die Meinungsfreiheit in der Türkei gehen“, kündigte Zille am Dienstag an. Auch das politische Sachbuch gewinne seit einiger Zeit an Bedeutung, was sich auf der Messe widerspiegele.

Vom 23. bis 26. März präsentieren etwa 2400 Aussteller ihre Frühjahrsprogramme. Schwerpunktland ist in diesem Jahr Litauen. Erwartet werden rund 260.000 Besucher auf der Messe und dem Literaturfestival "Leipzig liest“.

LVZ