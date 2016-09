Leipzig. Das Satirefestival Leipziger Lachmesse öffnet sich für den Poetry Slam. Mit der Österreicherin Lisa Eckart und dem Duo Das Lumpenpack kommen etablierte Künstler aus der Slam-Szene nach Leipzig. Zudem sind auch die Lokalmatadoren der Lesebühne Schkeuditzer Kreuz vertreten. Poetry Slam sei eine Möglichkeit, jüngeres Publikum in die Lachmesse zu ziehen, sagte Geschäftsführer Frank Berger am Donnerstag in Leipzig. Das Satirefestival wird in diesem Jahr vom 16. bis 23. Oktober veranstaltet. Schwerpunkt ist das politisch-satirische Kabarett. Mehr als 150 Künstler aus neun Ländern sind in Leipzig vertreten.

LVZ