Leipzig. Die Leipziger Oper schafft Platz. Am kommenden Mittwoch werden aus dem Fundus des Hauses Kostüme und ähnliche Requisiten verkauft. Nachdem die Stücke wie "Tannhäuser", "Dornröschen", "Macbeth" und "Aida" nicht mehr am Augustusplatz aufgeführt werden, können die Leipziger sich damit eindecken. Im Angebot sind unter anderem Fantasiekostüme, Kleider aus verschiedenen Epochen, Hüte, Handschuhe oder Masken. Kurz vor der heißen Phase der Faschingszeit gehen die einzelnen Teile für Preise zwischen einem und 300 Euro über den Tisch. Der Kostümverkauf in der Garderobenhalle der Leipziger Oper ist am 11. Januar von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

