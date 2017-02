Leipzig - . An die Ausgrenzung und Diskriminierung jüdischer Fußballspieler im Deutschland der NS-Zeit erinnert das Stück „Juller“. Es hat am 8. April im Leipziger Theater der Jungen Welt Premiere. Zugrunde liegt dem Stück die Lebensgeschichte von Julius „Juller“ Hirsch, der siebenmal für die deutsche Nationalmannschaft spielte und der in Auschwitz ermordet wurde, wie Autor Jörg Menke-Peitzmeyer am Montag sagte.

Jürgen Zielinski, Intendant des TdJW, sieht der Regiearbeit mit Spannung entgegen: »Volkssport trifft Volkstheater! Die Mannschaftsaufstellung steht und natürlich sind wir auch nervös, wenn wir ab heute mit den Proben beginnen – mit einem völlig neuen Text! Aber unsere Nervosität ist nicht von der Frage »Sieg oder Niederlage« geprägt, sondern davon, wie wir uns in die Herzen spielen. Welche Spielweise entwickeln wir, um unser Publikum emotional zu erreichen?“ Die Brücke von den Schrecken des Holocaust ins Hier und Heute sei nicht leicht zu schlagen. Ist Lachen als Theatermittel bei einem solchen Thema zulässig, fragt sich der Intendant, und gibt die Antwort gleich mit: „Lachen ist zulässig und zwar ein Lachen, dass im Halse stecken bleibt.“

Aktuelle Bezüge, zeigen außerdem, dass Antisemitismus, Ausgrenzung und Gewalt auch heute noch in deutschen Fußballstadien anzutreffen sind. „Juller“ soll ab Oktober auf Tournee gehen, der Auftakt ist im Deutschen Fußballmuseum Dortmund vorgesehen.

Von LVZ