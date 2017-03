Leipzig/Bonn. Es ist ein magisches Jubiläum: Der wohl bekannteste Zauberer der Populärkultur hat Geburtstag. Im Juni 1997 erschien in Großbritannien erstmals Joanne K. Rowlings weltbekannter Roman Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter und der Stein der Weisen). Zu diesem Anlass veranstaltet die Universität Bonn eine zweitägige Konferenz. In 20 Vorträgen setzen sich Studenten und Promovierende unterschiedlicher Fachrichtungen mit dem Universum der Freunde Harry, Ron und Hermine auseinander und nähern sich wissenschaftlich verschiedenen Aspekten der Zauberwelt.

Mit dabei sind auch drei Leipziger. Carsten Kullmann beleuchtet Rassismus im Reich der Magie, Judith Schreier betrachtet heteronormative Ehen. Ob Hauptfigur Harry an einer posttraumatischen Belastungsstörung litt, dieser Frage geht Anne Mahler nach.

Die anderen Teilnehmer der Konferenz kommen von den Universitäten Bonn und Köln. Neben den sieben Bänden der Harry-Potter-Reihe sollen laut der Hochschule auch Fan Fiction und das im vergangenen Jahr erschienene Theaterstück betrachtet werden.

Die Students’ Conference „Happy Birthday, Harry!“ findet am 4. und 5. April 2017 an der Universität Bonn statt

jhz