Lesung mit Bestseller-Autorin Sabine Ebert in der LVZ-Kuppel

Der neue Roman „Schwert und Krone: Der junge Falke“ erscheint am 2. November 2017. Aus der Perspektive der Fürsten und ihrer Frauen erzählt, bieten die Romane über den Aufstieg Friedrich Barbarossas schillernde und faszinierende Charaktere, dramatische Schicksale, eiskalt kalkulierte Zweckbündnisse, jähe Wendungen, eine bewegende Liebesgeschichte – und ein Stück deutscher Historie.

Romanzyklus „Schwert und Krone"

Mit dem Romanzyklus „Schwert und Krone“ entführt Sabine Ebert ihre Leser in die spannungsreiche Zeit des 12. Jahrhunderts und entfaltet ein grandioses und erschütterndes Panorama. Zusammen mit dem Schicksal vieler bedeutender Fürsten und ihrer Frauen schildert sie den Aufstieg Friedrich Barbarossas zu einem der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters. Grundlage der Handlung sind tatsächliche Begebenheiten Mitte des 12. Jahrhunderts. „Was ich dazu in den Quellen fand, ist so unglaublich, spannend und bewegend, dass es einem fast den Atem verschlägt. Diese Geschichte musste ich einfach erzählen“, erklärt Sabine Ebert.

Die Autorin

Sabine Ebert wurde in Aschersleben geboren, ist in Berlin aufgewachsen und hat in Rostock Lateinamerika- und Sprachwissenschaften studiert. In ihrer langjährigen Wahlheimat Freiberg arbeitete sie als Journalistin für Presse, Funk und Fernsehen und schrieb mehrere Sachbücher. Doch berühmt wurde sie mit ihren historischen Romanen, die alle zu Bestsellern wurden. Eigens für die Arbeit an ihrem Roman über die Völkerschlacht, 1813 - Kriegsfeuer (2013) und die Fortsetzung, 1815 - Blutfrieden (2015), verlegte sie ihren Wohnsitz nach Leipzig wurde in der Messestadt schnell heimisch.

Buchvorstellung, Lesung und Diskussion

Am Freitag, 10. November 2017, 19 Uhr ist Bestseller-Autorin Sabine Ebert mit dem zweiten Buch aus ihrem Romanzyklus „Schwert und Krone“ in der Kuppelhalle zu Gast.

Einlass: 18 Uhr

Moderation: Dr. Anita Kecke (Leipziger Volkszeitung)

Tickets

7,50 Euro für LVZ-Abonnenten

10,00 Euro für Nicht-Abonnenten

Die Tickets sind im LVZ-Foyer, in den Geschäftsstellen der LVZ und über die gebührenfreie Hotline 0800 2181-050 erhältlich.

Veranstaltungsort

Kuppelhalle, LVZ Medienhaus, Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig