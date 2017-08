Letzte Hinrichtung in Leipzig wird auf dem Markt nachgestellt

Leipzig. Mit einer Hinrichtungs-Szene auf dem Leipziger Markt wollen Theatermacher eine Diskussion um die Todesstrafe anstoßen. Sie stellten am Sonntag den Tod des Soldaten Johann Christian Woyzeck nach, dessen Schicksal Georg Büchner in seinem gleichnamigen Drama beschrieb. Woyzeck wurde am 27. August 1824 geköpft. Es war die letzte öffentliche Hinrichtung in Leipzig. Die Schaubühne hat einen Kubus errichtet, der in seiner Gestalt dem historischen Schafott entspricht. Im Inneren gibt es eine Ausstellung. Sie ist bis zum 10. Oktober geöffnet. An dem Projekt sind mehrere Partner beteiligt, unter anderem Amnesty International.

dpa