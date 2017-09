Letzter Jour fixe: Museumschef Weidinger trauert um Arno Rink

Leipzig. In dieser Woche hätten sie sich wieder treffen wollen: Jeden Donnerstag, Punkt 16 Uhr, haben Alfred Weidinger, seit August Chef im Leipziger Bildermuseum, und Arno Rink, der Doyen der Malerei in Leipzig zum Jour fixe zusammengesessen. Nicht nur zur gemeinsamen Planung der großen Rink-Ausstellung, die der erste Paukenschlag der Ära Weidinger im Leipziger Haus werden sollte, waren diese Treffen wichtig für den neuen Museums-Chef: „Arno Rink“, sagte er am Telefon, „war meine Brücke nach Leipzig, die Brücke zur Kunst in dieser Stadt. Noch am letzten Donnerstag war er ganz frisch, wir hatten eines unserer besten Interviews. Und er hat mit tiefe Einblicke ins hiesige Kunstleben in den späten 70ern und frühen 80er Jahren gewährt.“

Fotos aus dem Leben des Leipziger Malers Arno Rink. Zur Bildergalerie

„Die Rink-Ausstellung“, sagt Weidinger, „findet natürlich statt, diese Retrospektive war sein großer Wunsch – ich glaube, ihm war klar, dass er sie nicht mehr erleben würde. Er ging mit seinem nahenden Ende sehr offen um, war sehr gelöst. Das war ohnehin das Schönste an unseren Gesprächen: die völlige Offenheit.“ Trotz dieser Vertrautheit möchte Weidinger Arno Rink nicht als Freund bezeichnen: „Nein, das wäre vermessen, das hätte Arno Rink so nennen dürfen, ich noch nicht. Aber er war auf jeden Fall eine ganz wichtige Person für mich – nicht nur als Maler, sondern auch als Mensch.“

Die Besonderheit dieser späten Beziehung hebt auch der Leipziger Galerist Gerd „Judy“ Lybke hervor: „Dass ein Museumschef und ein Maler sich über Monate jede Woche treffen, das ist schon sehr außergewöhnlich, und es zeigt die außergewöhnliche Größe der Persönlichkeit Arno Rinks. Das hätte Herr Weidinger sicher nicht mit jedem Künstler gemacht – und Arno Rink nicht mir jedem Museumschef.“ Für Lybke war Rink „als Mensch und als Lehrer die Persönlichkeit mit der größten Bedeutung für die Malerei in Leipzig überhaupt.“ Nicht nur, weil ihre wichtigsten Protagonisten bei ihm, dem Schüler Werner Tübkes und Bernhard Heisigs, lernten: Neben Neo Rauch, dem sicher bekanntesten unter ihnen, waren dies zum Beispiel Michael Triegel, Christoph Ruckhäberle, Tim Eitel, David Schnell. Sondern weil er, „der Leipziger Malerei die Welt geöffnet hat. Ihm verdankt sie ihre internationale Wirkung. Die Lücke, die sein Tod reißt, wird niemand wieder füllen können. Ich bin einfach nur traurig.“

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke würdigte Arno Rink so: „Wir verlieren eine große Künstlerpersönlichkeit, die sich zudem als Lehrer und Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst weltweit einen Namen gemacht hat. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke, sein Name wird untrennbar mit den Leipziger Schulen im ehrenden Gedächtnis bleiben.“ Und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich würdigte Rink mit den Worten, mit ihm verliere der Freistaat „eine prägende Persönlichkeit“ der Kunstszene, die „weit über ihr Schaffen hinaus gewirkt“ habe. „Er hat als Lehrer junge Künstler begleitet und ihnen geholfen, mit herausragenden Werken auch zu Botschaftern für Leipzig und Sachsen zu werden.“

Alfred Weidinger wird „nach einer pietätvollen Pause“ seinen Jour-fixe fortführen – mit Rinks Frau Christine, „die auch bisher immer dabei war. Das fortzuführen sind wir Arno Rink schuldig.“

Die Retrospektive, die er noch mitgestalten konnte und die den Namen „Arno Rink. Ich male!“ tragen wird, soll am 18. April 2018 eröffnet werden und bis zum 22. Juni zu sehen sein. Sie wird nun das Vermächtnis des großen Leipziger Malers und Lehrers werden.

Peter Korfmacher