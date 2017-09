Luthers Thesen kommen als Live-Event auf den Leipziger Markt

Leipzig. Der Leipziger Markt wird am Samstag zu einer gigantischen Bühne: Auf dem zentralen Platz werden eine 42 Meter lange Tafel, extra gefertigte Stühle und große Videoleinwände aufgebaut. 95 Sänger werden am Abend die intermediale Konzertinstallation „Abendmahl – abnehmender Schrecken, zunehmenden Liebe“ zeigen. Die Idee: Anlässlich des Reformationsjubiläums sollen Luthers 95 Thesen als lateinischer Originaltext und eine Neuinterpretation des Vaterunser in einem öffentlichen Konzert gezeigt werden. Erste Station der Inszenierung ist an diesem Samstag der Leipzig Marktplatz, danach geht es nach Erfurt (9. September) und Wittenberg (16. September).

Veranstalter ist das Forum Zeitgenössischer Musik Leipzig (FZML), entwickelt hat die Konzertinstallation der Komponist und Medienkünstler Thomas Christoph Heyde, der unter anderem Dozent an der Hochschule für Grafik und Buchkunst und der Uni Leipzig war und bereits mehrere größere zeitgenössische Musikstücke inszeniert hat. Er erwartet „einen großen und opulenten Spielort“. Luthers Text ist für ihn „musikalische Grundlage“ der transmedialen Komposition.

Neben dem vielstimmigen Gesang ist die Inszenierung der Sänger das zweite Element der Aufführung auf dem Markt. Die 430 einstudierten Gesten sind laut Heyde „wie Codes“. „Das heißt, es gibt mehrere Ebenen, die eine Rolle spielen und nicht nur eine Komponente“, so Heyde. Während des Konzerts werden die Sänger von auf der Tafel fahrenden Spezialkameras gefilmt. Die Bilder werden direkt auf über den Tischen hängenden großen Videoleinwänden gezeigt.

Neben dem 35-minütigen Konzert am Samstagabend um 20.15 Uhr (Eintritt frei) können Besucher vom 2. bis zum 4. September selber an der Tafel und auf den extra gefertigten Stühlen Platz nehmen. Die Stühle sind von Heyde selber entwickelt worden und aus Holz, Teer, rostigem Metall, Plexiglas und 100.000 weißen Federn hergestellt.

