Maler Arno Rink ist tot

Leipzig. Der Maler und Zeichner Arno Rink ist tot. Er starb am Dienstag, drei Wochen vor seinem 77. Geburtstag, in Leipzig, wie ein Sprecher des Museums der bildenden Künste in Leipzig mitteilte. Der Künstler sei krank gewesen.

Rink gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der Neuen Leipziger Schule und bildete auch Neo Rauch, einen der wichtigsten deutschen Maler der Gegenwart, aus. Der in Schlotheim bei Mühlhausen geborene Künstler lebte und arbeitete seit Anfang der 1960er Jahre in der sächsischen Messestadt. Rink bewarb sich 1961 erstmals an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig (HGB), wurde jedoch zunächst abgelehnt. Ein Jahr später klappte es – 1967 schloss er sein Studium in der Fachklasse des berühmten Malers Bernhard Heisig ab.

R.I.P. Arno Rink — Wir bedauern sehr, dass Arno Rink verstorben ist. Leipzig verliert damit einen der bedeutendsten Maler und Zeichner. — MdbK Leipzig (@MDBKLeipzig) September 6, 2017

Anschließend arbeitete Rink zunächst kurze Zeit freischaffend und wurde später zum Dozenten und Professor an der HGB berufen. Er reiste durch die Welt, nach Indien, Kuba, Italien und immer wieder auch nach Westdeutschland. Von 1978 bis 2005 leitete Rink die Fachklasse für Malerei und Grafik, ab 1979 als Professor, zwischen 1987 und 1994 war er Rektor der HGB, von 1994 bis 1997 Prorektor. Die Meisterklasse führte er bis 2007 weiter.

Arno Rink mit seinem ehemaligen Schüler Neo Rauch bei seinem letzten öffentlichen Auftritt am 27. Mai 2017 bei der Ausstellungseröffnung in Aschersleben.Dort zeigten beide Künstler gemeinsam eine Auswahl ihrer Werke. Quelle: André Böhmer

Seine Werke hängen unter anderem im Leipziger Gewandhaus, in der Berliner Nationalgalerie, im Städel Museum in Frankfurt und im Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Er erhielt 1978 den Kunstpreis der DDR und 1984 den Nationalpreis der DDR.

Zu seinen Schülern zählen auch Künstlerinnen und Künstler wie David Schnell, Christoph Ruckhäberle, Miriam Vlaming, Katrin Heichel, Franziska Holstein und Claudia Rößger.

LVZ