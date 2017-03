Leipzig. Metallica-Fans können es kaum erwarten: Die Thrash-Metal-Band aus den USA kommt am 30. April 2018 in die Arena Leipzig – es ist das einzige Tour-Konzert in Ostdeutschland. Wichtiger Hinweis für alle Fans: Der Veranstalter Argo korrigierte am Freitag seine Angaben zum Ticket-Vorverkauf.

Die Karten für das Konzert in Leipzig sind ab 24. März, 10 Uhr, ausschließlich online unter www.ticketmaster.de erhältlich. An stationären Vorverkaufsstellen ist kein Vorverkauf geplant. Damit werden – anders als am Donnerstag berichtet – auch keine Tickets im Foyer des LVZ-Medienhauses, in der Ticketgalerie, in den LVZ-Geschäftsstellen und über die Tickethotline erhältlich sein.

LVZ