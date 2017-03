Leipzig. Was für ein Kracher: Metallica werden im Frühjahr 2018 ein Konzert in Leipzig spielen. Wie Veranstalter Argo am Donnerstag mitteilte, plant die Thrash-Metal-Legende im Rahmen ihrer „World Wired“-Tournee am 30. April 2018 in der Arena Leipzig aufzuschlagen und dort ein Konzert zu geben. Neben der Messestadt stehen für die Band aus San Francisco noch sechs weitere Stationen in Deutschland und Österreich auf dem Programm – in Köln, Mannheim, Hamburg, Wien, Stuttgart und München.

Der Vorverkauf für das Konzert in Leipzig soll laut Veranstalter an den bekannten Stellen am 24. März 2017 um 10 Uhr beginnen. Es werde definitiv keine Zusatzshows geben, hieß es weiter. Dafür erhalten alle Ticketkäufer das aktuelle, erst im November veröffentlichte Album „Hardwirded… To Self-Destruct“ gleich dazu – wahlweise als physischer Tonträger oder Digitalkopie.

Aktuell tourt die Band in Nord- und Südamerika, dort sind nahezu alle Konzerte ausverkauft. Seit Gründung 1981 haben Metallica elf Studioalben veröffentlicht, vor allem die ersten fünf gelten als Meilensteine des Genres. Spätestens seit Veröffentlichung ihres selbstbetitelten, unter Fans aber eher als „Black Album“ bekannten Longplayers 1991, von dem weltweit fast 30 Millionen Kopien verkauft wurden, gehört die Band zu den Superstars der Musikwirtschaft.

