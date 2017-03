Leipzig. Die Tornados laden wieder zur Beatparade. Seit mehr als 20 Jahren stehen die Leipziger auf den Bühnen der Welt, haben sich zu einer der besten Ska-Bands des Landes gemausert. Dabei sind auch viele Freundschaften mit anderen Musikern entstanden, am Freitagabend lädt das elfköpfige Ensemble nun ein paar der Bekanntschaften auf die Bühne des Leipziger Felsenkellers ein.

Alle voran stehen im umfangreichen Line-Up des Minifestivals die The Hotknives. Die Band aus Brighton zählt zu den einflussreichsten Ska-Bands Großbritanniens, glänzt mit Rocksteady- und Pop-Einflüssen. Dazu gesellen sich am Freitag Yellow Umbrella, Die Kosmonauten, Sicksinus und noch einige Andere. Nicht zuletzt werden natürlich auch die gastgebenden Tornados selbst in Posaune, Trompete und Co. blasen.

Von mpu

Weitere Infos zum Ska-Festival: www.facebook.com