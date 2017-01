Leipzig. Mehr als 25 Jahre ist ihr Bühnenjubiläum bereits her, doch die Fantastischen Vier füllen noch immer große Hallen. Am Mittwoch haben Michi Beck, Smudo, Thomas D und And.Ypsilon in der Arena Leipzig ihr Best-of-Album „Vier und Jetzt“ präsentiert und ihre Fans dabei auf eine Zeitreise mitgenommen.

Dazu rückte die deutsche Hip-Hop-Combo die größten Erfolge aus einem Vierteljahrhundert in den Fokus – vom Debütalbum „Jetzt geht’s ab“ über Hits wie „Die da!?!“ und „Sie ist weg“ bis zum „Rekord“ im Jahr 2014. Unterstützt wurden die Schwaben vom schweizerischen Soulsänger Seven.