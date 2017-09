Motorradunfall auf dem Ring: Leipziger Volkshaus trauert um Mitarbeiter

Leipzig. Der am Freitag auf dem Leipziger Innenstadtring tödlich verunglückte Motorradfahrer war ein langjähriger Mitarbeiter der beliebten Szene-Kneipe Volkshaus in der Karl-Liebknecht-Straße. Wie Betreiber Andreas Bürger gegenüber LVZ.de erklärte, bleibe das Volkshaus deshalb am Samstag geschlossen.

„Es ist ein großer Verlust für uns alle. Er hat das Volkshaus über Jahre mitgeprägt“, sagte Bürger. Als Tresenchef sei der 37-Jährige bei den Gästen bekannt und beliebt gewesen. „Viele unserer Stammgäste sind seine Freunde. Wir brauchen jetzt erst mal Zeit, um uns zu sammeln“, sagte Bürger und hofft auf Verständnis bei seinen Kunden.

Die Nachricht vom Tod des Mitarbeiters habe Bürger am Freitagabend während der Live-Übertragung des Spiels zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig erreicht. „Wir waren geschockt, der Laden aber noch proppevoll. Im kleinen Kreis haben wir dann entschieden, den Rest des Abends noch irgendwie über die Bühne gehen zu lassen“, so Bürger weiter.

Am späten Freitagabend sei dann gemeinsam beschlossen worden, die Türen am Samstag nicht zu öffnen, um den Schock etwas verarbeiten zu können. Nach der Auszeit soll das Volkshaus am Sonntag seinen Gästen wieder zur Verfügung stehen.

Der verunglückte 37-Jährige war am Freitagnachmittag mit seinem Motorrad auf dem Innenstadt-Ring unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache verlor er in einer Linkskurve zwischen Roßplatz und Augustusplatz die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Lichtmast am Straßenrand. Am Abend verstarb er im Krankenhaus an den schweren Verletzungen.

Von Matthias Puppe