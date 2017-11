Nach Leipziger Erdbeben-Konzert: Kraftklub kehren in die Arena zurück

Leipzig. Im Leipziger Waldstraßenviertel werden am Freitagabend wohl die guten chinesischen Vasen aus dem Schrank genommen. Denn Kraftklub stehen wieder auf der Bühne der nahen Arena. Vor ausverkauftem Haus will die Chemnitzer Band ihr drittes Studioalbum „Keine Nacht für Niemand” live vorstellen. Warum Vasen im Schrank dabei keine gute Idee sein könnten? Beim letzten Kraftklub-Gastspiel im September 2015 wackelten nicht nur in der Arena die Wände.

Aufgrund eines sogenannten hydromechanischen Ereignisses wurde ein Mini-Erdbeben ausgelöst. Bei den Titeln „Eure Mädchen“ und „Mein Leben“ sprangen etwa 8000 Konzert-Besucher im Takt der Musik, die Bodenplatte im Erdreich, auf der das Veranstaltungsgebäude einst gebaut wurde, übertrug die Schwingungen ins Grundwasser und anschließend vibrierte es auch in vielen Wohnungen rings herum.

Arena-Chef: Einmaliges Phänomen

Die Telefone der Feuerwehr standen damals nicht mehr still. Sogar bei der Erdbebenwarte auf dem Collm meldeten sich noch aufgeschreckte Anrufer. In einigen Wohnungen im Waldstraßenviertel seien kleinere Schäden beobachtet worden, teilten die Rettungskräfte später mit. „Es sind Tapeten gerissen“, sagte ein Sprecher gegenüber LVZ.de.

Nun, an diesem Freitagabend (20 Uhr) kehren Kraftklub an den Ort ihres ersten eigenen Erdbebens zurück. Im Team der Arena bleibt man trotzdem gelassen, glaubt nicht an eine Wiederholung der musikalisch bedingten Erschütterung. „Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem durch das damalige Konzert hervorgerufenen Ereignis um ein einmaliges Phänomen aufgrund ungünstiger Umstände handelte. Es gab bei Konzerten vergleichbarer Künstler keinerlei Beanstandungen“, erklärte Arena-Chef Winfried Lonzen am Freitagvormittag gegenüber LVZ.de

